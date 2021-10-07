Kartal'da herkes milli

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan 18 futbolcunun ya güncel ya da yakın zamanda milli takıma seçilmesi dikkat çekti. Kartal'da şu anda A takımdaki Pjanic Bosna Hersek, Vida Hırvatistan, Atiba ve Larin Kanada, Batshuayi Belçika, Kenan, Umut, Salih, Mert ve Rıdvan Türkiye, Ghezzal Cezayir, N'Sakala da Kongo forması giyiyor. Güven Yalçın, Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçi ve Emre Bilgin, alt yaş milli takımlarda ter döküyor. Ayrıca Can Bozdoğan Almanya, Hasic de Bosna alt yaş takımlarında mücadele ediyor.
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