Kaan'ı istiyoruz

TRT Spor'da katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalar yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, transfer müjdelerini de verdi. Çebi, ocak ayında iki transfer istediklerini belirterek, "Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Kapımız ona açık. Kaan Ayhan için de ocak ayı geldiğinde düşeriz yollara. Kaan Ayhan ve Cenk Tosun haricinde ocak ayı için transfer düşünmüyorum. Oyuncu istiyor, biz oyuncuyu istiyoruz, geleceği parlak bir oyuncu. İstiyoruz. İnşallah olur" ifadesini kullandı.

LARIN KABUL EDERSE...

İç transferle ilgili de konuşan Çebi, "Ocak ayı gelmeden Vida'nın yeni sözleşmesini gündemimize almayı düşünüyoruz. Oğuzhan'ın performansına bir bakalım. Larin'in ücretiyle ilgili konuşuyoruz. Bana göre yüksek istiyor. Bizim verdiğimizi kabul ederse devam edeceğiz. Olmazsa yolu açık olsun. Dorukhan gibi" dedi. G.Saray'la rekabet yaşadıkları Gedson ile ilgili de konuşan Çebi, "Ansızın Pjanic çıktı, vazgeçtik" derken, ezeli rakiplerinin de kendilerinin ilgilendiği pek çok isim için devreye girdiğini söyledi.

'VAR HER GEÇEN GÜN KÖTÜLEŞİYOR'

VAR kararlarıyla ilgili fikrini açıklayan Başkan Çebi, "Çoğunluk rahatsız duyuyorsa, hakem konusunun masaya yatırılıp çözülmesi gerekiyor. Hakemlerimiz, maç anında hataları tespit edemeyebilir. Bu yüzden VAR çıktığında çok sevinmiştim. VAR'ın sorunları çözebileceği ortadayken, VAR her geçen gün daha da az fayda sağlamaya başladı. VAR'daki hakemlerin özerk olması gerek. MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. Hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her

geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı" diye konuştu.

UILENBERG'İN YAPTIĞI YANLIŞ

"Uilenberg'in Sergen hocamızın adını telaffuz ederek örnek vermesi yanlış. Maç yorumunu yapabilirsin. Josef'in pozisyonu için sarı doğru karar dedi. Hocayı örnek göstererek ders anlatamazsın. Türk hakemlerine güveniyoruz ancak belirli şeylerin düzeltilmesi lazım."

Ali Koç zaten sinyali verdi!

G.Saray ile F.Bahçe'nin dostluk anlaşmasıyla ilgili de konuşan Çebi, "Dostluk anlaşmasını destekleriz. Zaten Ali Koç'un Kasımpaşa maçından sonra bizi hedef alması, Rize-Galatasaray maçı sonrası konuşmaması dostluğun sinyalini veriyordu. Hayırlı olsun" dedi.