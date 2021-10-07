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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal geçen sezonu arattı! İşte o rakam

Spor haberleri: Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, bu sezona ise kötü bir başlangıç yaptı. Tecrübeli oyuncu, 2020-2021 sezonunda forma giydiği ilk 6 maçta 3 asist yaparken, bu sezon ise aynı süreçte sadece 1 gol pası verebildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal geçen sezonu arattı! İşte o rakam

Transfer döneminde teknik heyetin takıma katılmasını çok istediği Rachid Ghezzal'ın performansı beklenen düzeye ulaşmadı. Attığı gollerin yanı sıra yaptığı akıl dolu asistlerle dikkat çeken Cezayirli futbolcu, geçen sezon oynadığı ilk 6 maçta 3 asiste imza atarken; özellikle Cyle Larin ve Aboubakar ile harika bir uyum yakalayarak şampiyonluğun da mimarlarından biri olmuştu.

TAM UYUM SAĞLANMADI
Bu sezon ise Ghezzal 6 maçta sadece 1 asist yapabildi. Deneyimli futbolcu 1 kez de rakip ağları salladı. Ghezzal'ın asist sayısı 1'de kalırken teknik heyet de bu duruma çözüm arıyor. Siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın hücum hattındaki besleyici futbolcunu geliştirmek isterken, Sergen Yalçın özellikle Batshuayi'nin Ghezzal ile iyi bir uyum yakalamasını istiyor.

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