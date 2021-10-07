BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Manchester United taraftarından Miralem Pjanic baskısı

Beşiktaş'ın bu transfer döneminde bombayı patlarak Miralem Pjanic'i kadrosuna katması büyük ses getirirken, Boşnak yıldız da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Takvim'in haberine göre; 5 resmi maçta 3 asistle öne çıkan 31 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminde devreye giren ancak başarılı olamayan Manchester United'ın taraftarları, ünlü futbolcuyu sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla kadrolarında görmek istediklerini ifade ediyorlar.

Pjanic'in, Barcelona ile 2024'e kadar sözleşmesi var.