BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a flaş uyarı! "Bu konuda çok dikkatli olmalı"

Üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından yurt dışı kampında Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş'in olduğu ortamda, "Üçüncü Beşiktaş şampiyonluğunu rakiplerin bünyesi kaldırmayabilir, işiniz zor, o nedenle her hafta için ayrı bir gündem maddesi bulmalı ve gerektiğinde gündemi değiştirmelisiniz!" demiştim. O sezon neler yaşandı malum ve üçüncü şampiyonluk da kaçtı doğal olarak.

O nedenle Beşiktaş polemiklerden uzak kalmalı ama hakkını da savunmalı. Oyuncular art niyetli hakemlere malzeme vermemeli. Sergen hoca da bu konuda çok dikkatli olmalı. Bu kadro zaten şampiyon olur, o nedenle tuzaklara düşmemek ve gerektiği yerde, gerektiği kadar konuşmak çok önemli.