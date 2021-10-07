BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a flaş uyarı! "Bu konuda çok dikkatli olmalı"

TURGAY DEMİR - KESTİRME YOL
Beşiktaş son dönemde şanssızlık konusunda pişmiş tavukla yarışırken, yavaş yavaş iyi haberler gelmeye başladı. Sakat oyuncuların birçoğu artık takımla birlikte çalışmaya başladı. Milli ara Beşiktaş'a resmen ilaç gibi geldi.
Milli takımlara gidenler de sağlıklı bir şekilde dönerlerse, Kartal ligin ilk yarısı sonuna kadar vites yükselterek gider diye düşünüyorum. Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Francisco Montero, Welinton, Valentin Rosier, Josef De Souza, Michy Batshuayi, hepsi çok özel oyuncular. Beşiktaş kadrosunun temel direkleri bunlar. Bir ya da ikisinin sakatlığı tolere edilebiliyor ama 10-12 sakatlığı tolere etmenin imkanı yok.
Beşiktaş büyük talihsizlikler yaşadığı bu dönemi, üstelik aleyhine olan hakem hatalarına rağmen mümkün olan en az kayıpla geçti. Bundan sonra Kara Kartal için yükseliş dönemidir. Yarış kolay olmayacak elbet ama bu güçlü kadro, zorları kolaylaştıracak kapasiteye sahip.