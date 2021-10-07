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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a flaş uyarı! "Bu konuda çok dikkatli olmalı"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Sivasspor'u yenen Beşiktaş, milli araya moralli girmişti. Siyah-beyazlı takımdaki son durumu analiz eden Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, teknik direktör Sergen Yalçın'a dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 08:30
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a flaş uyarı! "Bu konuda çok dikkatli olmalı"

TURGAY DEMİR - KESTİRME YOL

Beşiktaş son dönemde şanssızlık konusunda pişmiş tavukla yarışırken, yavaş yavaş iyi haberler gelmeye başladı. Sakat oyuncuların birçoğu artık takımla birlikte çalışmaya başladı. Milli ara Beşiktaş'a resmen ilaç gibi geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a flaş uyarı! "Bu konuda çok dikkatli olmalı"

Milli takımlara gidenler de sağlıklı bir şekilde dönerlerse, Kartal ligin ilk yarısı sonuna kadar vites yükselterek gider diye düşünüyorum. Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Francisco Montero, Welinton, Valentin Rosier, Josef De Souza, Michy Batshuayi, hepsi çok özel oyuncular. Beşiktaş kadrosunun temel direkleri bunlar. Bir ya da ikisinin sakatlığı tolere edilebiliyor ama 10-12 sakatlığı tolere etmenin imkanı yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a flaş uyarı! "Bu konuda çok dikkatli olmalı"

Beşiktaş büyük talihsizlikler yaşadığı bu dönemi, üstelik aleyhine olan hakem hatalarına rağmen mümkün olan en az kayıpla geçti. Bundan sonra Kara Kartal için yükseliş dönemidir. Yarış kolay olmayacak elbet ama bu güçlü kadro, zorları kolaylaştıracak kapasiteye sahip.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a flaş uyarı! "Bu konuda çok dikkatli olmalı"

Üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından yurt dışı kampında Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş'in olduğu ortamda, "Üçüncü Beşiktaş şampiyonluğunu rakiplerin bünyesi kaldırmayabilir, işiniz zor, o nedenle her hafta için ayrı bir gündem maddesi bulmalı ve gerektiğinde gündemi değiştirmelisiniz!" demiştim. O sezon neler yaşandı malum ve üçüncü şampiyonluk da kaçtı doğal olarak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a flaş uyarı! "Bu konuda çok dikkatli olmalı"

O nedenle Beşiktaş polemiklerden uzak kalmalı ama hakkını da savunmalı. Oyuncular art niyetli hakemlere malzeme vermemeli. Sergen hoca da bu konuda çok dikkatli olmalı. Bu kadro zaten şampiyon olur, o nedenle tuzaklara düşmemek ve gerektiği yerde, gerektiği kadar konuşmak çok önemli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a flaş uyarı! "Bu konuda çok dikkatli olmalı"

Beşiktaş yönetiminin de, teknik heyetinin de, futbolcularının da bu konuda tecrübeleri var. O nedenle, kenetlenmek ve iyi futbol oynayarak tüm tartışmaları noktalamak şampiyonluğa giden en kestirme yoldur.

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