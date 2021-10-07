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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Kaan Ayhan için transfer formülünü belirledi

Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda gözler ocak ayında takıma yapılması beklenen takviyelere çevrildi. Kara Kartal'da özellikle savunma hattına yapılması planlanan isimlerin başında Kaan Ayhan geliyor. Beşiktaş buna göre milli futbolcu ile temaslarını hızlandırdı. İşte Kaan Ayhan'a sunulacak teklif ve detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Kaan Ayhan için transfer formülünü belirledi

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve sezona iddialı bir giriş yapan Beşiktaş, devre arası için ise planlarını şimdiden belirliyor. Ocak döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar'da ilk hedef Kaan Ayhan olacak. Beşiktaş milli stoperin menajeri ile temasa geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Kaan Ayhan için transfer formülünü belirledi

KAAN AYHAN KARARINI VERDİ!
Takvim'in haberine göre Sassuolo'da yedek kalan Kaan Ayhan'ın da Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Kaan Ayhan için transfer formülünü belirledi

SASSUOLO İLE TEMASA GEÇİLDİ

Beşiktaşlı kurmayların İtalyan kulübüne Kaan Ayhan için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu da gelen haberler arasında. Kaan Ayhan, yaz transfer döneminde de gündeme gelmiş ancak Sassuolo kiralamaya sıcak bakmamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Kaan Ayhan için transfer formülünü belirledi

BİR TAŞ İLE İKİ KUŞ VURULACAK

Sassuolo'nun teklifini ileten Beşiktaş, kendisinden daha ciddi bir rakip çıkmaması durumanda bu transferi ocak ayında bitirecek gibi görünüyor. Beşiktaş bu transferle hem kaliteli bir ismi kadrosuna katacak hem de 8+3 kuralında takımdaki yerli oyuncu alternatifini de arttırmış olacak.

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