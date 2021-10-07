BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Kaan Ayhan için transfer formülünü belirledi

BİR TAŞ İLE İKİ KUŞ VURULACAK



Sassuolo'nun teklifini ileten Beşiktaş, kendisinden daha ciddi bir rakip çıkmaması durumanda bu transferi ocak ayında bitirecek gibi görünüyor. Beşiktaş bu transferle hem kaliteli bir ismi kadrosuna katacak hem de 8+3 kuralında takımdaki yerli oyuncu alternatifini de arttırmış olacak.