BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Kaan Ayhan için transfer formülünü belirledi

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve sezona iddialı bir giriş yapan Beşiktaş, devre arası için ise planlarını şimdiden belirliyor. Ocak döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar'da ilk hedef Kaan Ayhan olacak. Beşiktaş milli stoperin menajeri ile temasa geçti.
KAAN AYHAN KARARINI VERDİ!
Takvim'in haberine göre Sassuolo'da yedek kalan Kaan Ayhan'ın da Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi.
SASSUOLO İLE TEMASA GEÇİLDİ
Beşiktaşlı kurmayların İtalyan kulübüne Kaan Ayhan için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu da gelen haberler arasında. Kaan Ayhan, yaz transfer döneminde de gündeme gelmiş ancak Sassuolo kiralamaya sıcak bakmamıştı.