Algıyı onlar yapıyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunurken ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de yanıt verdi. G.Saray'ın hakemlerin veri tablosunu yayınlayacağıyla ilgili açıklamasına "Algı yaratılmaktan bahsediliyor. Algının ta kendisi olur bu. Bu, TFF'nin yapacağı şey. Bunun kulüp tarafından neden açıklandığını, arkasında ne yattığını bilmiyorum. Algı yaratmanın bir anlamı yok" dedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un "Algı yaratmak istiyorlar" göndermesine de yanıt veren Çebi, "Sivas maçı öncesi çıkar konuşurduk. Algı yarattığımız şekilde bir algı yaratmak da yeni çıktı herhalde. Bunu kınıyor ve doğru bulmuyorum. Ali Koç'la bugün bu konuya girmedik" ifadelerini kullandı.