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Para değil güven!

Beşiktaş’ın Fransız yıldızı Rosier, “Para, bizi biz yapan şey değil. Beşiktaş, Portekiz’de işler iyi gitmediğinde bana güvendi, daha önemli ne olabilir ki” yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Para değil güven!
Kara Kartal'ın yıldız sağ beki Valentin Rosier, GQ Dergisi'nin Ekim sayısına konuştu. Futbolculuğuna ek olarak farklı stiliyle de gündem yaratan Fransız sağ bek, ilk olarak siyah-beyazlılara transfer sürecini yorumladı. Rosier, "Değerlere sahip çıkmak bence önemli bir şey. Maalesef parayı çok göz önünde tutuyoruz. Her şey bundan ibaret değil, para bizi biz yapan şey değil. Beşiktaş, Portekiz'de işler iyi gitmediğinde bana güvendi. Buraya imza atarak onlara karşılığını vermek benim için önemliydi ve bunun için mutluyum" ifadelerini kullandı.
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