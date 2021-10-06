Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan çifte harekat! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan çifte harekat! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun... (BJK spor haberi)

Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de son olarak Sivasspor'u 2-1 mağlup eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde "Transfer döneminde isteyip de alamadığımız tek futbolcu" dediği Kaan Ayhan için ocak ayında bir kez daha nabız yoklayacak. Kartal ayrıca, sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek olan eski futbolcusu Ceml Tosun'u kadrosuna katmayı planlıyor. İşte tüm detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan çifte harekat! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Kaan Ayhan için yaz transfer döneminde ısrarlı girişimlerde bulunmuş ancak kulübü Sassuolo olumsuz cevap vermişti. Başarılı stoperden vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, İtalyan takımının oyuncu hakkındaki kararını değiştirmesini bekliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan çifte harekat! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun... (BJK spor haberi)

Sassuolo'yu ikna etmeye çalışan Beşiktaş, bu transferi ocak ayında bitirmeyi hedefliyor. Serie A'da fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da haber göndererek siyah-beyazlı kulübe gelmeye hazır olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan çifte harekat! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun... (BJK spor haberi)

SASSUOLO'DA NE YAPTI?

Geçen sezon Sassuolo formasıyla 23 karşılaşmada forma giyen Kaan Ayhan, skora da 1 asistlik katkıda bulundu. 26 yaşındaki milli stoper, bu sezon ise 3 mücadelede ter dökerken toplam 98 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan çifte harekat! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun... (BJK spor haberi)

TOSUN PAŞA BEDELSİZ GELECEK

Kartal'a geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak dönen ancak Erzurum deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta forma giyen Cenk Tosun ise ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan çifte harekat! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun... (BJK spor haberi)

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Everton ile sözleşmesi sezon sonu biten tecrübeli golcü ile ilgili düşüncesi hazirana kadar beklemek. 30 yaşındaki milli futbolcunun, tam hazır hale gelmesinin şubat ayını bulabileceği belirtilirken ayrıca yüksek maliyetli kontratı nedeniyle sezon sonu daha iyi koşullarda transfer edilebileceği düşünülüyor.

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