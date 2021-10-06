Beşiktaş haberleri | Valentin Rosier: Para dediğin nedir ki?

Kara Kartal'ın yıldız sağ beki Valentin Rosier, GQ Dergisi'nin Ekim sayısına konuştu. Futbolculuğuna ek olarak farklı stiliyle de gündem yaratan Fransız sağ bek, ilk olarak siyah-beyazlılara transfer sürecini yorumladı.

Rosier, "Değerlere sahip çıkmak bence önemli bir şey. Maalesef parayı çok göz önünde tutuyoruz. Her şey bundan ibaret değil, para bizi biz yapan şey değil. Beşiktaş, Portekiz'de işler iyi gitmediğinde bana güvendi. Buraya imza atarak onlara karşılığını vermek benim için önemliydi ve bunun için mutluyum" ifadelerini kullandı.