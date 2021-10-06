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Beşiktaş haberleri | Valentin Rosier: Para dediğin nedir ki?

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla harikalar yaratan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Valentine Rosier ile sezon başında ezeli rakip Galatasaray da uzun süre ilgilenmişti. Yeniden siyah beyazlılara imza atan Fransız yıldız, “Para, bizi biz yapan şey değil. Beşiktaş, Portekiz’de işler iyi gitmediğinde bana güvendi, daha önemli ne olabilir ki” yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 10:34 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 18:10
Beşiktaş haberleri | Valentin Rosier: Para dediğin nedir ki?

Kara Kartal'ın yıldız sağ beki Valentin Rosier, GQ Dergisi'nin Ekim sayısına konuştu. Futbolculuğuna ek olarak farklı stiliyle de gündem yaratan Fransız sağ bek, ilk olarak siyah-beyazlılara transfer sürecini yorumladı.

Rosier, "Değerlere sahip çıkmak bence önemli bir şey. Maalesef parayı çok göz önünde tutuyoruz. Her şey bundan ibaret değil, para bizi biz yapan şey değil. Beşiktaş, Portekiz'de işler iyi gitmediğinde bana güvendi. Buraya imza atarak onlara karşılığını vermek benim için önemliydi ve bunun için mutluyum" ifadelerini kullandı.

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