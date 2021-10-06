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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanyollardan flaş Beşiktaş iddiası! Samuel Umtiti...

Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezon başında yaptığı transferlerle Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. Transferin son gününde Mirelam Pjanic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar ocak ayında bir fırsat transferi için daha pusuya yatmış durumda. Kara Kartal, ocak ayında Barcelona'dan ayrılması beklenen Samuel Umtiti için devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 18:15
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanyollardan flaş Beşiktaş iddiası! Samuel Umtiti...

Süper Lig'de ilk 8 haftada 17 puan toplayan Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanyollardan flaş Beşiktaş iddiası! Samuel Umtiti...

Sezon başında kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanyollardan flaş Beşiktaş iddiası! Samuel Umtiti...

Sport gazetesine göre Barça, savunma oyuncusunu Ocak 2022'de kesin olarak ya satacak veya kiralık olarak verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanyollardan flaş Beşiktaş iddiası! Samuel Umtiti...

Mali bir krizin ortasında olan Katalan ekibi giderlerini azaltmak zorunda. Bu sayede Pjanic'i alan siyah-beyazlıların Umtiti'yi de kadrosuna katma şansı ortaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanyollardan flaş Beşiktaş iddiası! Samuel Umtiti...

Haberde Beşiktaş'ın yeniden Umtiti için devrede olduğu, ocak ayında transferi gerçekleştirebileceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanyollardan flaş Beşiktaş iddiası! Samuel Umtiti...

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın yanı sıra Nice ve Lazio'nun da Samuel Umtiti için pusuda beklediği yazıldı.

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