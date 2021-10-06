BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanyollardan flaş Beşiktaş iddiası! Samuel Umtiti...

Süper Lig'de ilk 8 haftada 17 puan toplayan Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Süper Lig'de ilk 8 haftada 17 puan toplayan Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Sezon başında kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.
Sport gazetesine göre Barça, savunma oyuncusunu Ocak 2022'de kesin olarak ya satacak veya kiralık olarak verecek.
Mali bir krizin ortasında olan Katalan ekibi giderlerini azaltmak zorunda. Bu sayede Pjanic'i alan siyah-beyazlıların Umtiti'yi de kadrosuna katma şansı ortaya çıkacak.
Haberde Beşiktaş'ın yeniden Umtiti için devrede olduğu, ocak ayında transferi gerçekleştirebileceği iddia edildi.
Haberde ayrıca Beşiktaş'ın yanı sıra Nice ve Lazio'nun da Samuel Umtiti için pusuda beklediği yazıldı.