BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Cyle Larin'e sözleşme resti!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğü Cyle Larin hakkında konuştu. Çebi, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Kanadalı futbolcu ve menajerine rest çekti.

Kanadalı yıldızın menajerinin yüksek bir ücret talep ettiğini belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Cyle Larin'in ücretiyle ilgili konuşuyoruz. Bana göre yüksek istedikleri. Bizim verdiğimiz ücreti kabul ettiği takdirde el ele kol kola devam edeceğiz. Olmazsa yolu açık olsun. Dorukhan örneğindeki gibi."

VIDA VE OĞUZHAN AÇIKLAMASI

Başkan Çebi, Vida hakkında, "Ocak ayına gelmeden, Vida'nın yeni sözleşmesini gündemimize almayı düşünüyoruz." derken, Oğuzhan'la ilgili ise, "Oğuzhan'ın performansına bir bakalım. Yeni yeni kadroda yer buluyor, başarılı olursa çocuğumuzdur, devam etmek isteriz." ifadesini kullandı.