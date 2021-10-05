Haberler Beşiktaş SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki (BJK HABERİ)

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki (BJK HABERİ)

Son dakika spor haberi... Son şampiyon Beşiktaş, devre arası transfer çalışmaları için de temaslarını sürdürürken, Siyah-Beyazlılar'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı. Görüşmelerin maaş engeline takıldığı öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi oyuncunun menajerinin taleplerine sert tepki gösterdi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 09:34 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 09:36
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki (BJK HABERİ)

Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki (BJK HABERİ)

LARIN İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Sabah'ta yer alan habere göre; İlk olarak haziranda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat Vodafone Park'a çağırıp görüşme yaptığı Larin ile o günden bu yana anlaşma sağlanamadı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki (BJK HABERİ)

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ BEĞENMEDİ
Yıllık ücreti 1.6 milyon Euro olan 26 yaşındaki oyuncuya, yönetimin yeni teklifi 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıl için toplam 5 milyon 250 bin Euro oldu. Ancak Kanadalı bu rakamı beğenmedi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki (BJK HABERİ)

2.5 MİLYON EURO + İMZA PARASI
Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Beşiktaş'tan yıllık net 2.5 milyon Euro maaş artı imza parası istedi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki (BJK HABERİ)

"İMZA PARASI VERMEM"
Başkan Çebi ise imza parası konusunun adının bile geçmeyeceğini karşı tarafa iletirken, "Beşiktaş'ın oyuncusuna sözleşmesini uzatsın diye imza parası vermem" diyerek tepki gösterdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki (BJK HABERİ)

MAAŞI GÖRÜŞÜLÜYOR
Maaş konusunun ise görüşülmeye devam ettiği kaydedildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki (BJK HABERİ)

1.85 MİLYON EURO'YA GELDİ
2018'de 1 milyon 850 bin Euro bonservisle Beşiktaş'a gelen Larin, özellikle geçen sezonki performansı ile değerini katladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki (BJK HABERİ)

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO
Transfermarkt'ın verilerine göre Kanadalı'nın şimdiki değeri 11 milyon Euro.

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