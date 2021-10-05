SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Cyle Larin'in talepleri şoke etti! Ahmet Nur Çebi'den sert tepki (BJK HABERİ)

LARIN İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI Sabah'ta yer alan habere göre; İlk olarak haziranda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 'nin bizzat Vodafone Park'a çağırıp görüşme yaptığı Larin ile o günden bu yana anlaşma sağlanamadı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ BEĞENMEDİ

Yıllık ücreti 1.6 milyon Euro olan 26 yaşındaki oyuncuya, yönetimin yeni teklifi 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıl için toplam 5 milyon 250 bin Euro oldu. Ancak Kanadalı bu rakamı beğenmedi.