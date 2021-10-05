BEŞİKTAŞ HABERLERİ - 2021'e Valentin Rosier damgası! O istatistik...

Süper Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapatan siyah-beyazlılarda Valentin Rosier 2021 yılında dikkat çeken bir istatistik yakaladı. Kara Kartal'ın süper sağ beki Rosier, bu sezon ligdeki ikinci asistini yaptı.

İlk gol pasını 3-0 kazanılan Çaykur Rize karşılaşmasında yapan 25 yaşındaki Fransız futbolcu, Güven Yalçın'ın muhteşem golünde ortayı açan isimdi. Rosier, sağdan yaptığı ortayla takımının öne geçmesinde rol oynadı.

Fransız futbolcu, bu performansıyla 2021 yılında 6. asistine ulaştı. Rosier böylece, 2021 yılında Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu olarak önemli bir başarıya imza attı.