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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sivas maçına damga vurmuştu... Beşiktaş'tan Güven Yalçın kararı!

Son dakika haberi... Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken, Güven Yalçın attığı 2 golle galibiyetin mimarı olmuştu. Beşiktaş'ın 2018 yılında 150 bin euro karşılığında Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki forvet, maliyetini şimdiden çıkarırken, siyah-beyazlı yönetim Güven Yalçın'la ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sivas maçına damga vurmuştu... Beşiktaş'tan Güven Yalçın kararı!

Sivasspor maçında biri jeneriklik iki gol atan Beşiktaşlı yıldız Güven Yalçın'ın performansı dikkat çekti. Kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol atan Güven'in, attığı gollerin dışında istatistikleri ile de göz doldurdu. Beşiktaş - Sivas maçında en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu da Güven Yalçın oldu. 4 şutundan 3'ü isabetli olan, 2 kez fileleri havalandıran Güven, 4 hava topundan hepsini kazanırken, rakip ceza sahasında toplu buluştuğu 6 pozisyonu da olumlu kullanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sivas maçına damga vurmuştu... Beşiktaş'tan Güven Yalçın kararı!

SÖZLEŞME UZATILACAK
2018'de Bayer Leverkusen'den 150 bin euro bedelle transfer edilen 22 yaşındaki futbolcunun Sivasspor karşısında attığı gollerin değeri tam 2,7 milyon lira. TFF'den galibiyet başına 2,7 milyon lira performans primi verirken, Güven ise Kartal'a dönemin döviz kuru ile 720 bin liraya mal olmuştu. Beşiktaş yönetimi, genç futbolcunun formunu devam ettirmesi durumunda Güven ile yeni sözleşme için masaya oturacak. Kontrayı 2022'de sona erecek Güven'in maaşında da iyileştirme yapılması bekleniyor. Güven, şu an Beşiktaş'tan yıllık 300 bin euro kazanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sivas maçına damga vurmuştu... Beşiktaş'tan Güven Yalçın kararı!

DEVLER LİGİ'NDE OLMAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Güven'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmemenin pişmanlığını yaşıyor. Genç golcünün son haftalarda yükselen formu, yeni transfer Kenan Karaman'dan çok daha dikkat çekici. Sergen Yalçın'ın "Ondan çok ümitliydim, Çok yetenekli ama bir türlü işin içine sokamadım" ifadelerini kullanmasının ardından Güven'in bu sezon başından itibaren bambaşka bir kimliğe büründüğü ve bunu da attığı gollerle kanıtlayarak hocanın gözüne girmeyi başardığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sivas maçına damga vurmuştu... Beşiktaş'tan Güven Yalçın kararı!

İTALYA'DA ATSAYDI KARİYERİ DEĞİŞİRDİ
Beşiktaş'ta Sivasspor maçının yıldızı olan Güven Yalçın'ın Süper Lig 'de şov yapması İtalya'da da yankı uyandırdı. Pianete Lecce'de yayınlanan haberde, siyah beyazlı santrforun attığı golün videosuna da yer verildi. Haberde "Güven Yalçın'ı hatırlıyor musunuz? Lecce'de kiralık oynamış, şöhreti kısa sürmüştü. İtalyan futboluna hiç adapte olamamıştı. Voleyle müthiş bir gol attı" ifadeleri yer aldı. Calcio Lecce internet sitesi ise oyuncunun performansındaki hızlı yükselişe dikkat çekerken "O golü İtalya'da atsaydı kariyeri farklı gelişirdi" yorumunu yaptı.

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