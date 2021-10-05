BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sivas maçına damga vurmuştu... Beşiktaş'tan Güven Yalçın kararı!

Sivasspor maçında biri jeneriklik iki gol atan Beşiktaşlı yıldız Güven Yalçın'ın performansı dikkat çekti. Kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol atan Güven'in, attığı gollerin dışında istatistikleri ile de göz doldurdu. Beşiktaş - Sivas maçında en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu da Güven Yalçın oldu. 4 şutundan 3'ü isabetli olan, 2 kez fileleri havalandıran Güven, 4 hava topundan hepsini kazanırken, rakip ceza sahasında toplu buluştuğu 6 pozisyonu da olumlu kullanmayı başardı.

SÖZLEŞME UZATILACAK

2018'de Bayer Leverkusen'den 150 bin euro bedelle transfer edilen 22 yaşındaki futbolcunun Sivasspor karşısında attığı gollerin değeri tam 2,7 milyon lira. TFF'den galibiyet başına 2,7 milyon lira performans primi verirken, Güven ise Kartal'a dönemin döviz kuru ile 720 bin liraya mal olmuştu. Beşiktaş yönetimi, genç futbolcunun formunu devam ettirmesi durumunda Güven ile yeni sözleşme için masaya oturacak. Kontrayı 2022'de sona erecek Güven'in maaşında da iyileştirme yapılması bekleniyor. Güven, şu an Beşiktaş'tan yıllık 300 bin euro kazanıyor.