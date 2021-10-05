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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan kadro kararı! O isimleri dinlendirecek

Son dakika spor haberi: Milli ara sonrası yoğun bir tempoya girecek Beşiktaş'ta sakatların takıma geri dönecek olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini rahatlatacak. Forma adaletine çok önem veren 48 yaşındaki çalıştırıcı, kadrodaki bütün futbolculardan maksimum verim almayı amaçlıyor. Genç futbolcuları deneyimli isimlerle harmanlamayı planlayan Yalçın, Can Bozdoğan Serdar Saatçı ve Güven Yalçın gibi isimlere şans vermeye devam edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 11:17
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan kadro kararı! O isimleri dinlendirecek

Sivasspor galibiyetiyle hem zirveye yakın olan hem de takımın moralinin üst seviyede olmanın mutluluğunu yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, milli aradan daha güçlü çıkmak için kollarını sıvadı. Milliyet'in haberine göre, deneyimli teknik adam sakatların da dönecek olmasıyla daha sağlam bir oyun planının sahaya yansıtılmasının yanı sıra, şans verdiği genç isimleri de sürecin içerisinde tutmaya devam edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan kadro kararı! O isimleri dinlendirecek

Geçen seneki forma adaletiyle takımın başarısında büyük payı olan Sergen Yalçın'ın, eksiklikler nedeniyle forma verdiği oyuncularını, sakatların dönmesiyle bir kenara atmayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan kadro kararı! O isimleri dinlendirecek

Can, Serdar ve Güven gibi oyuncuların performansını beğenen siyah-beyazlı teknik adam bu gençleri mümkün olabildiği kadar tecrübeli isimlerle birlikte oynatmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan kadro kararı! O isimleri dinlendirecek

SerdarVida ile, Can'ı da Pjanic, Souza, Alex Teixeira ve Atiba gibi isimlerle yetiştirirken Güven'i ise Larin ve N'Koudou ile rekabete sokmak isteyen Yalçın, yine yoğun tempo nedeniyle bu isimleri dinlendirerek oynatacak. Darbeye bağlı sakatlıkların çok olması nedeniyle bazı oyuncularını dinlendiremediği için adale sakatlıklarının farkında olan başarılı çalıştırıcı bu nedenle yönetime hakem kararları konusunda isyan etmişti.

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