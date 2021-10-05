BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan kadro kararı! O isimleri dinlendirecek

Serdar'ı Vida ile, Can'ı da Pjanic, Souza, Alex Teixeira ve Atiba gibi isimlerle yetiştirirken Güven'i ise Larin ve N'Koudou ile rekabete sokmak isteyen Yalçın, yine yoğun tempo nedeniyle bu isimleri dinlendirerek oynatacak. Darbeye bağlı sakatlıkların çok olması nedeniyle bazı oyuncularını dinlendiremediği için adale sakatlıklarının farkında olan başarılı çalıştırıcı bu nedenle yönetime hakem kararları konusunda isyan etmişti.