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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın iddialı konuştu! "Bizi kimse tutamaz"

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeniden zirve hesapları yapılmaya başlandı. Milli aranın ardından üst üste kritik karşılaşmalara çıkacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları sıkışık fikstürde oynanacak 6 müsabakayı masaya yatırdı. Deneyimli çalıştırıcı, şampiyonluk hedefiyle ilgili iddialı sözler sarf etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 12:54 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 13:04
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın iddialı konuştu! "Bizi kimse tutamaz"

Yaşanan büyük sıkıntılara rağmen zirvenin sadece 2 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ta zirve hesapları başladı. Milli ara sonrası çok zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kurmarlarıyla beraber 20 günde oynanacak 6 karşılaşmayı masaya yatırdığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın iddialı ifadeler kullandığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın iddialı konuştu! "Bizi kimse tutamaz"

GEÇEN SEZON AYNISI OLDU
Takvim'in haberine göre, Sergen Yalçın'ın "Geçtiğimiz sezon ocak ayına zirvede girmemiz durumunda şampiyon olacağımızı herkese söylemiştim. Bu kez de benzer bir senaryo yaşıyoruz. Eğer bu zorlu fikstürü iyi bir şekilde aşarsak artık bizi kimse tutamaz" ifadesini kullandığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın iddialı konuştu! "Bizi kimse tutamaz"

DERBİ VE 2 DEVLER LİGİ!
Milli aradan sonra Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş ardından sırasıyla Sporting Lizbon, Galatasaray, Hatayspor (D), Sporting Lizbon (D) ve Trabzonspor ile karşılaşacak.

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