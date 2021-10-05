BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın iddialı konuştu! "Bizi kimse tutamaz"

Yaşanan büyük sıkıntılara rağmen zirvenin sadece 2 puan gerisinde bulunan Beşiktaş 'ta zirve hesapları başladı. Milli ara sonrası çok zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın 'ın kurmarlarıyla beraber 20 günde oynanacak 6 karşılaşmayı masaya yatırdığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın iddialı ifadeler kullandığı belirlendi.

GEÇEN SEZON AYNISI OLDU

Takvim'in haberine göre, Sergen Yalçın'ın "Geçtiğimiz sezon ocak ayına zirvede girmemiz durumunda şampiyon olacağımızı herkese söylemiştim. Bu kez de benzer bir senaryo yaşıyoruz. Eğer bu zorlu fikstürü iyi bir şekilde aşarsak artık bizi kimse tutamaz" ifadesini kullandığı öğrenildi.