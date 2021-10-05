BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic Galatasaray derbisine yetişecek mi? Son durumu...

Üst üste yaşanan sakatlıklar sonucu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de birçok yıldızından faydalanamayan Beşiktaş 'ta milli ara sevinci yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, lige verilen arada sakat futbolcuların son durumunu yakından takip ediyor.

Siyah-beyazlılarda sakat olan futbolcuların birçoğu takıma dönecek. Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın milli arada takıma dönemeyeceği kaydedildi. Siyah-beyazlılarda en çok merak edilen durumlardan biri de Miralem Pjanic'in son durumu...