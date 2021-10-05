Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic Galatasaray derbisine yetişecek mi? Son durumu...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic Galatasaray derbisine yetişecek mi? Son durumu...

Son dakika spor haberi: Milli ara sonrası üst üste kritik maçlara çıkacak olan Beşiktaş'ta gözler sakat futbolcuların son durumuna çevrildi. Domagoj Vida, Necip Uysal ve Alex Teixeira'nın tedavilerinin tamamlanmasının ardından takıma dönmesi sevinç yaratırken sakat olan birçok ismin daha milli aranın ardından hazır duruma geleceği öğrenildi. Beşiktaş orta sahasının önemli parçalarından olan Miralem Pjanic'in son durumu merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli ara sonrası Başakşehir ve Galatasaray ile kritik 2 maça çıkacak siyah-beyazlılarda Pjanic forma giyebilecek mi? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 10:34
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic Galatasaray derbisine yetişecek mi? Son durumu...

Üst üste yaşanan sakatlıklar sonucu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de birçok yıldızından faydalanamayan Beşiktaş'ta milli ara sevinci yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları, lige verilen arada sakat futbolcuların son durumunu yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic Galatasaray derbisine yetişecek mi? Son durumu...

Siyah-beyazlılarda sakat olan futbolcuların birçoğu takıma dönecek. Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın milli arada takıma dönemeyeceği kaydedildi. Siyah-beyazlılarda en çok merak edilen durumlardan biri de Miralem Pjanic'in son durumu...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic Galatasaray derbisine yetişecek mi? Son durumu...

PJANIC BELİRSİZLİĞİ!
Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, 7. haftada oynanan Altay maçının 32. dakikasında sakatlık yaşamıştı. Akşam'ın haberine göre, deneyimli orta saha oyuncusunun durumu belirsizliğini koruyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic Galatasaray derbisine yetişecek mi? Son durumu...

BAŞAKŞEHİR MAÇINA YETİŞMESİ ZOR!
Yıldız oyuncunun Başakşehir maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi. Boşnak oyuncuyu da riske atmak istemeyen teknik heyet, Pjanic tam olarak iyileşmeden takımla çalışmalara almayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic Galatasaray derbisine yetişecek mi? Son durumu...

GALATASARAY DERBİSİNE HAZIRLANACAK!
Milli aranın ardından Başakşehir karşılaşmasında riske edilmeyecek Miralem Pjanic'in, Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray derbisine hazırlanacağı kaydedildi.

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