BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük temizlik! 7 ayrılık...

Oğuzhan, Töre, Mehmet Topal , N'Sakala ve Güven'in kaderleri ise kendi ellerinde. Bu isimler arasından şu andaki performansıyla sadece Güven kalmaya yakın.

JOSEF KALACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerden Josef kesin olarak kalacak. Aynı şekilde Larin'e de devam etmesi için sözleşme verilecek. Vida içinde benzer bir durum var ancak Hırvat oyuncu kalmak için ciddi bir indirim yapmak zorunda. Can Bozdoğan'ı da Sergen Yalçın çok tutuyor. Ancak ilerleyen haftalar onun kaderini belirleyecek.