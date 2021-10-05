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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük temizlik! 7 ayrılık...

Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş’ta gelecek sezon takımdan gönderilecek isimler de şimdiden belli oldu. Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Ljajic'le kesin olarak yollar ayrılacak. Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Fabrice N’Sakala'nın geleceği ise sezon sonunda netlik kazanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük temizlik! 7 ayrılık birden

Beşiktaş'ta sezon sonuna büyük temizlik olacak… Başta Başkan Ahmet Nur Çebi dahil kimsenin kulübün yakınlarında bile görmek istemediği Lens ve Douglas'la yollar ayrılacak, Ljajic'e de yol verilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük temizlik! 7 ayrılık birden

Oğuzhan, Töre, Mehmet Topal, N'Sakala ve Güven'in kaderleri ise kendi ellerinde. Bu isimler arasından şu andaki performansıyla sadece Güven kalmaya yakın.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da büyük temizlik! 7 ayrılık birden

JOSEF KALACAK
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlerden Josef kesin olarak kalacak. Aynı şekilde Larin'e de devam etmesi için sözleşme verilecek. Vida içinde benzer bir durum var ancak Hırvat oyuncu kalmak için ciddi bir indirim yapmak zorunda. Can Bozdoğan'ı da Sergen Yalçın çok tutuyor. Ancak ilerleyen haftalar onun kaderini belirleyecek.

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