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Beşiktaş Başakşehir maçına hazırlanıyor!

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdi. Milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı idmanda, dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 15:04
Beşiktaş Başakşehir maçına hazırlanıyor!

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda salon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı idmanda, dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Salon çalışmasının, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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