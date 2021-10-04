Son dakika Beşiktaş haberleri | Pes etmek kitabında yok! İşte o maçlar

Ligde 5 puan kaybettikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a yenilen Beşiktaş, Avrupa dönüşünde sezonun dişli rakiplerinden Sivasspor'u 2-1 mağlup edip yara sararken bileği bükülmesi ne kadar zor bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Fırtına gibi başladığı ligde arka arkaya sakatlıklarla sarsılan siyah-beyazlılar, tabiri caizse zor maçların takımı... Bu sezon daha 8 haftada 2 kez kırmızı kart gören Beşiktaş, bunlardan puan çıkarmayı başarıp bir de muhteşem geri dönüşe imza attı. Kartallar ilk olarak 3. haftadaki 45 dakika 10 kişi oynadığı Karagümrük sınavını kazandı.





ALTYAPI OYUNCULARIYLA



5. haftada yapılan Antalyaspor karşılaşması ise ayrı bir zorluk oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri deplasmanda karşılaştığı rakibine karşı 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 galip noktaladı. Yine kırmızı kartla bitirdiği Adana Demir mücadelesinden 1 puan çıkaran Beşiktaş, 5 eksik futbolcuyla çıktığı Sivasspor maçından da 3 puanla ayrıldı. Ayrıca rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisini de bitirdi. Altay ile Ajax karşılaşmasının kadrosunu, altyapıdan aldığı oyuncularla tamamlayan siyah-beyazlılar, böylece milli araya moralli girmiş oldu.



