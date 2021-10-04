Serdar Saatçı Rıdvan’ı geçti

Genç yaşta Beşiktaş formasını giyen Serdar Saatçı, sadece 15 günlük farkla Rıdvan Yılmaz'a göre Kara Kartal'ın tarihdeki en genç isimler sıralamasında daha üst basamakta yer aldı. Serdar aynı zamanda müvcut kadroda en genç yaşta Kartal'da oynayan isim konumunda. Beşiktaş tarihinde en genç yaşta oynayan oyuncu ise bir dönemin en fazla gelecek vadeden ismi olan Muhammed Demirci idi. Demirci, 16 yaş 2 aylıkken forma giymişti.
Genç yaşta Beşiktaş formasını giyen Serdar Saatçı, sadece 15 günlük farkla Rıdvan Yılmaz'a göre Kara Kartal'ın tarihdeki en genç isimler sıralamasında daha üst basamakta yer aldı. Serdar aynı zamanda müvcut kadroda en genç yaşta Kartal'da oynayan isim konumunda. Beşiktaş tarihinde en genç yaşta oynayan oyuncu ise bir dönemin en fazla gelecek vadeden ismi olan Muhammed Demirci idi. Demirci, 16 yaş 2 aylıkken forma giymişti.