Nazar değmesin!

Sıvasspor karşılaşmasında muhteşem gollerle Beşiktaş'ı galibiyete uçuran Güven Yalçın'ın performansı dikkat çekiyor. 2-1 kaybedilen Altay maçında da gol atan 22 yaşındaki forvet, kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol kaydetme başarısı gösterirken, oyuncunun formu Beşiktaş kulübesi adına da olumlu bir gelişme oldu. Öte yandan Sivasspor karşılaşmasında en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu Güven Yalçın'dı. Çektiği 4 şutun 3'ü kaleyi buldu. Çıktığı 4 hava topu mücadelesini kazandı. Bu arada Güven Yalçın'ın attığı estetik dolu ilk gol, akıllara Cenk Tosun'un 5 yıl önce Benfica'ya attığı ve UEFA'da yılın golü seçilen golünü hatırlattı. Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada genç forvet için methiyeler dizdiler. Siyahbeyazlılar "Güven gözlerin pasını öyle bir sildi ki gözlüğü bıraktım", "Bu alemde bir Cenk, bir de Güven" yorumları yaptılar.
HOCASI BIRAKMADI
Güven geçen sezon Lecce'ye kiralanırken, futbolcusunun İtalya'de tecrübe kazanması için onay veren Sergen Yalçın, sene sonunda ise takımda tutmak istedi. İtalyan ekibi Beşiktaş'ın kapısını ısrarla çalarken yönetimle görüşmelerde bulunan Yalçın "Güven'in kalmasını istiyorum. Hücum rotasyonunda ona ihtiyacım var" diyerek bırakmadı.