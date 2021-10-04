‘Beşiktaş olmasa Olcay olamazdım’

Futbolu bırakan eski futbolcu Olcay Şahan, açıklamalarda bulundu. Şahan, "Transferde benim alacağım belli bir pay vardı. 'Ben bu hakkımı almazsam Beşiktaş'ın teklifi Galatasaray'ın teklifine denk geliyor' dedim. Parayı istemedim ve Beşiktaş'a gittim. İyi ki de gittim, Beşiktaş'ı tercih etmesem Olcay Şahan olamazdım" dedi. Olcay şöyle devam etti: Beşiktaş'tan hiçbir zaman ayrılmak istemedim. Beşiktaş'tan kırgın ayrıldım ama Trabzon'a imzayı attığım gün bütün Beşiktaşlıların desteğini hissettim. O zaman anladım ki Beşiktaş taraftarı beni çok sevmiş.
Futbolu bırakan eski futbolcu Olcay Şahan, açıklamalarda bulundu. Şahan, "Transferde benim alacağım belli bir pay vardı. 'Ben bu hakkımı almazsam Beşiktaş'ın teklifi Galatasaray'ın teklifine denk geliyor' dedim. Parayı istemedim ve Beşiktaş'a gittim. İyi ki de gittim, Beşiktaş'ı tercih etmesem Olcay Şahan olamazdım" dedi. Olcay şöyle devam etti: Beşiktaş'tan hiçbir zaman ayrılmak istemedim. Beşiktaş'tan kırgın ayrıldım ama Trabzon'a imzayı attığım gün bütün Beşiktaşlıların desteğini hissettim. O zaman anladım ki Beşiktaş taraftarı beni çok sevmiş.