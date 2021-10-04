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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mirelam Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın dünya yıldızı Mirelam Pjanic, yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Barcelona'dan kadrosuna kattığı Bosna Hersekli yıldız Miralem Pjanic, transferi hakkında konuşurken Teknik Direktör Sergen Yalçın'a da övgüde bulundu. Pjanic ayrıca transfer hikayesini de anlattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 21:34
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mirelam Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü
Sezon başında Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, beIN SPORTS'a konuştu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mirelam Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü

Tecrübeli oyuncunun açıklamaları şöyle:

Transfer sürecim çok da iyi değildi. Geçen sene Barcelona'da hocamız benim çok da anlam veremediğim kararlar almıştı. Geçen sene çok şans bulamadım. Benim için kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü futbolu çok seviyorum ve sahada olmak isteyen bir futbolcuyum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mirelam Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü

Barcelona'da da oynayabilirdim aslında. Biraz daha zamana ihtiyacım vardı. Ama hocamızın kararı bu şekilde oldu. Bu sorunu çözmek zorundaydım. Oynayabileceğim bir kulüp bulmam lazımdı. Dediğim gibi her zaman sahada olmayı isteyen bir futbolcuyum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mirelam Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü

"AKLIMDAN ŞÜPHE GEÇMEDİ"

Transferin son gününde Beşiktaş'ın çok büyük ilgisi oldu. Aklımdan en ufak bir şüphe bile geçmedi. Şampiyonlar Ligi'nde ve çift kupalı bir takımda oynayacağım için çok heyecan duydum. Aynı zamanda Türkiye'yi her zaman yakından tanımak ve görmek istemiştim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mirelam Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü

"BENİMLE ÇOK İLGİLENDİLER"

Fransa'yla milli maç oynadık. Havaalanındaydım. Telefonum kapalıydı. Gazeteciler bana sorular sormaya başladılar. Telefonumu açmadığım için de konuyla ilgili haberim yoktu. Barcelona'da 3 yıllık sözleşmem olduğunu ve Barcelona'nın oyuncusu olduğumu söyledim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mirelam Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü

Otele geldim, telefonu açtığımda o kadar çok sayıda çağrı ve mesaj gördüm ki çok şaşırdım. Dediğiniz gibi işler hızlı gerçekleşiyor bazen. Buraya gelmemde hocamızın, yönetimimizin çok fazla katkısı oldu. Benimle çok ilgilendiler. Bu ilgi belirleyici oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mirelam Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü

"İLK SHEIC'LE KONUŞTUM"

Başkanımızla, asbaşkanımızla ve hocamızla aynı gün görüşmemiz belirleyici oldu benim için. Buraya gelmeye karar vermem konusunda çok önemli faktörler oldu. Futbolcu arkadaşlarımdan da ilk Sehic'le konuştum. O burayı biliyor çünkü... Bana detayları verdi. İyi şeyler anlattı bana. Beşiktaş'ın buranın en büyük kulübü olduğunu ve burada çok mutlu olacağımdan bahsetti. Geldiğimde gördüklerim, hocamızın, çalışanların ilgi ve alakası, organizasyon bana doğru kararı verdiğimi bir kez daha gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mirelam Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü

"İSTANBUL'DA OLMAK BENİ VE AİLEMİ MUTLU EDİYOR"

"Takım arkadaşlarım gerçekten çok iyi futbolcular ve aynı zamanda çok da iyi insanlar. Bizler iyi işler yapacağız ben buna inanıyorum. İstanbul'da olmak beni ve ailemi çok mutlu ediyor. Taraftarların sevgisi özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Ben de onlara bu sevginin karşılığını başarıyla vermek istiyorum. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Benim için en önemli şey futbolda kazanmaktır. Bunu gerçekleştireceğiz."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Mirelam Pjanic'ten Sergen Yalçın'a övgü

"MAÇI KAZANMAMIZDAKİ FAKTÖR OLDU"

Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ı övgüde bulunan Boşnak yıldız, "Sergen Yalçın, çok başarılı. Zor zamanlarda aldığı kararlarla ne kadar iyi bir hoca olduğunu gösteriyor. Antalyaspor maçında soyunma odasına 2-0 geride girdik ve çok doğru kelimelerle maçı kazanmamızdaki faktör oldu. Bir hocanın kalitesini bu anlarda görüyorsunuz." diye konuştu.

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