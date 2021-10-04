BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güven Yalçın Çizme'yi salladı! "O golü İtalya'da atsaydı..."

Sivasspor maçına attığı gollerle damga vuran Beşiktaş 'ın artan performansı İtalya 'da da yankı uyandırdı. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Lecce'de yarım sezon kiralık forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu gol katkısı verememişti. Süper Lig'de son 2 haftada 3 golle formda bir grafik çizen Güven Yalçın İtalyan basınının gündemine oturdu.

Pianete Lecce'nin haberinde, Güven Yalçın 'ın Sivasspor maçında attığı ilk golün videosuna da yer verildi. Sitedeki haberde "Güven Yalçın'ı hatırlıyor musunuz? Geçen hazirana kadar Lecce forması giyen Türk forvet sansasyonel bir gol attı" ifadeleri kullanıldı.

Calcio Lecce ise genç futbolcunun yükselen performansına dikkat çekti. Haberde, "Güven Yalçın, Beşiktaş ataklarını inanılmaz bir şekilde yönetiyor. Lecce'de kiralık oynamasının ardından İstanbul ekibine geri dönen 22 yaşındaki oyuncu, son iki maçında üç gol kaydetti." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Güven Yalçın ile ilgili olarak, "O golü İtalya'da atsaydı kariyeri farklı gelişirdi" yorumu yapıldı.