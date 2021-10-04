175 gün sonra bir ilk!

Kartal, Sivasspor karşısında sahasında 2-1'lik skorla kazanarak kritik bir virajı kayıpsız atlatırken, uzun bir süre somra ilki de yaşamış oldu. Siyah beyazlılar, Süper Lig'de kazandığı karşılaşmalar içerisinde 175 gün aradan sonra en şutla oynadığı karşılaşmayı geçirdi. 11 Nisan'da BB Erzurumspor'u 4-2 yenen siyah beyazlılar, maçı 10 şutla tamamlamıştı. Kartal, Sivasspor karşısında da 10 şut atıp 2 gol buldu.
Kartal, Sivasspor karşısında sahasında 2-1'lik skorla kazanarak kritik bir virajı kayıpsız atlatırken, uzun bir süre somra ilki de yaşamış oldu. Siyah beyazlılar, Süper Lig'de kazandığı karşılaşmalar içerisinde 175 gün aradan sonra en şutla oynadığı karşılaşmayı geçirdi. 11 Nisan'da BB Erzurumspor'u 4-2 yenen siyah beyazlılar, maçı 10 şutla tamamlamıştı. Kartal, Sivasspor karşısında da 10 şut atıp 2 gol buldu.