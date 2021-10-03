Yalçın’a kırmızı çıktı

Beşıktaş-sıvasspor maçına Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı damga vurdu. 43. dakikadaki Beşiktaş atağında Demir Grup Sivasspor ceza alanı önünde rakibinin hamlesiyle Can Bozdoğan yerde kaldı. Oyun devam ederken, pozisyona sert tepki gösteren Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için dışarı atılmak istenen ve yedek kulübesi önünden sahayı terk etmek üzere olan topa vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi. Sergen Yalçın, iki maç ceza alması halinde Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.