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Yalçın’a kırmızı çıktı

43. dakikadaki pozisyona sinirlenen siyah-beyazlı hoca, saha içindeki topa vurunca oyundan atıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 06:50
Yalçın’a kırmızı çıktı
Beşıktaş-sıvasspor maçına Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı damga vurdu. 43. dakikadaki Beşiktaş atağında Demir Grup Sivasspor ceza alanı önünde rakibinin hamlesiyle Can Bozdoğan yerde kaldı. Oyun devam ederken, pozisyona sert tepki gösteren Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için dışarı atılmak istenen ve yedek kulübesi önünden sahayı terk etmek üzere olan topa vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi. Sergen Yalçın, iki maç ceza alması halinde Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.
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