Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Sivasspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert sözler!

BİLGİSİZLİK LUNG'TA! Trabzonspor çok iyi oynadı. İlk yarı direkten dönen toplar gol olsa zaten devreye 2-3 farkla önde girmişti. Bakasetas'ın şutu, sezonun en iyi gollerinden biri. Fakat ilk yarıda Kayserispor bir kere geldi, defanstaki markaj hatasından o kısacık Emrah kariyerindeki ilk kafa golünü atarak beraberliği getirdi. İkinci yarıda da Trabzonspor'un önemli pozisyonları var. Djaniny karşı karşıya sert vursa zaten maç orada kopacak. Hakem bana göre sahanın en iyisiydi. VAR kararı ile gelen penaltı yüzde 100 doğru. Uğur topu eliyle taşıyor.

Ayrıca futbol sahalarımızda ender görülen bir olay yaşandı dün akşam. Hakem atışından Hamsik, 50 metreden 90'a vurdu. Lung da topu çıkartmak için hamle yapıyor, şayet top Lung'un eline temas etmiş olsaydı gol geçerli olurdu. Ama bir hakem atışında top ikinci bir oyuncu tarafından oynanmadan gol olursa oyun kale vuruşuyla başlıyor ki dün de Tugay Kaan Numanoğlu kuralı doğru uyguladı. Fakat bilgisizlik Lung'ta. Yılda yüzbinlerce Euro kazanıyorsun bırak top gol olsun, niye uzanıp çıkartmak için hamle yapıyorsun. Eline bir temas edip gol olsa hakem golü verecekti.