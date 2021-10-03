Haberler Beşiktaş SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Galatasaray tehlikesi ve... (BJK spor haberi)

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Galatasaray tehlikesi ve... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maç sonrası ise Yalçın'a kaç maç ceza verileceği merak konusu oldu. Siyah beyazlı hoca, 2 veya daha fazla maçtan men cezası alması halinde 10. haftada oynanacak Galatasaray maçında takımının başında olamayacak. Peki, Sergen Yalçın'a kaç maç ceza verilecek? İşte tüm detaylar ve gelebilecek cezalar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 10:39 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 10:44
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Galatasaray tehlikesi ve... (BJK spor haberi)

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ilk yarısında faul bekledikleri bir pozisyonu hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun devam ettirmesi sonrası sinirlenip kendisine doğru gelen topa vurmuş ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Galatasaray tehlikesi ve... (BJK spor haberi)

SERGEN YALÇIN'A KAÇ MAÇ CEZA GELECEK? GALATASARAY MAÇI TEHLİKEDE...

Peki bu kırmızı kart sonrası Sergen Yalçın'a kaç maç ceza gelecek? Genç teknik adam, 2 veya daha fazla maçtan men cezası alması halinde 10. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine takımın başında çıkamayacak.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Galatasaray tehlikesi ve... (BJK spor haberi)

KÜFÜR YOKSA...

Futbol disiplin talimatında kenar yönetiminin sahaya girmesinin cezası kırmızı kart olarak yazıyor. Hakaret gibi ek bir eylem olmadığı takdirde saha çizgilerinden içeri girip topa vuran Sergen Yalçın'a 1 maç ceza gelecek.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Galatasaray tehlikesi ve... (BJK spor haberi)

KÜFÜR VARSA...

Sergen Yalçın'ın topa sinirli bir şekilde vurduktan sonra hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya 'iddia edildiği gibi' küfür etmesi 4. hakem veya saha içi temsilci tarafından raporlandıysa Yalçın, disiplin talimatının 41. maddesinden PFDK'ya sevk edilebilir.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Galatasaray tehlikesi ve... (BJK spor haberi)

41. MADDEDEN SEVK EDİLİRSE CEZASI NE OLUR?

Hürriyet'in derlediği habere göre; Sergen Yalçın'ın kırmızı kart hareketini yaptığı sırada kenisine yakın olan maçın 4. hakemi Yasin Kol ve TFF'nin saha içi temsilcisi, hakeme hakaret olarak sayılabilecek sözleri duyup bunu rapor etmeleri halinde Sergen Yalçın'a 3-7 maç arası bir ceza gelebilir.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Galatasaray tehlikesi ve... (BJK spor haberi)

SALI GÜNÜ SEVK EDİLECEK

TFF Hukuk Müşavirliği, Sergen Yalçın'ın disiplin sevkini salı günü yapacak. Sevk edileceği madde, Yalçın'ın alacağı ceza ve Galatasaray maçında kulübede yer alıp almayacağı hakkında fikir verecek.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Galatasaray tehlikesi ve... (BJK spor haberi)

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ: KÜFÜR YOK

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrası konuşan Sergen Yalçın; "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" sözlerini kullanırken Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin ise; "Sergen Hocanın atılması tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Sözlü veya fiili bir şey yok. Sahaya girerek topa vurduğu için atıldı." dedi.

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