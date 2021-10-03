Güven resitali!

Vodafone Park'ta gecenin yıldızı Güven Yalçın'dı... Siyah-beyazlı futbolcu attığı 2 güzel golle maça damgasını vurarak Beşiktaş'ı üç puana taşıdı. 32. dakikada sahne alan genç forvet, Valentin Rosier'in sağ kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına kestiği topa müthiş bir vole çaktı. Uzak köşeden filelerle buluşan top tribünleri ayağa kaldırırken, Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım da bu güzel golü sadece seyredebildi.
4 MAÇTA 3 GOL
Sivasspor'un ikinci yarıda skoru eşitlemesinin ardından sıkıntılı anlar yaşayan Kartal'ın imdadına yine Güven Yalçın yetişti. Siyah-beyazlı oyuncu, 69. dakikada bu kez Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ortaladığı topu kafa vuruşuyla ağlara gönderip takımını bir kez daha öne geçirdi. Üç puanın mimarı oldu. Geçen hafta deplasmanda Altay filelerine de bir gol bırakan Güven Yalçın, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 4 maçta 3 gole ulaştı.