BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Biri ayakta duramıyor, tam bir etkisiz eleman yani Kenan! Diğeri daha feci, faydası yok zararı var! Ayağına gelen her topu, zor durumda olup olmadığına bakmaksızın en yakınındaki arkadaşına veriyor. Top sürdüğünü göremedik, pası, şutu yok…
Bir çift lafım da hakeme var. Her temasa faul çalan, düşürene değil düşene baktığı için sürekli yanılan bir hakem… Mimikleri inanılmaz itici… Otoriteyi somurtmak sanıyor… Hakem falan değil bu Yaşar… Yabancı sorununu çözeriz, öyle ya da böyle futbolumuz da gelişir de bu hakem konusu bin yıl falan daha bizim peşimizi bırakmaz. VAR, AVAR yetmez, AVATAR gelse yetmez, Avatar!
SİNAN VARDAR - HAK YERİNİ BULDU
Ligde son iki maçta 5 puan bırakan, Ajax deplasmanından iyi mücadele etmesine rağmen puansız dönen Beşiktaş için, Sivasspor karşılaşması yara sarma mücadelesiydi. Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılırken maçı katletmeye gelen hakemi de yendi. Siyah-beyazlı renklere antipatisi her halinden belli olan Yaşar Kemal Uğurlu, Sivasspor'un 12. adamı gibiydi.