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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle yorumladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 08:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 09:11
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - AVATAR GELSE!

Ligin formda takımı Sivasspor karşısında Beşiktaş beklendiği gibi zorlandı. Bazı oyuncuları iyileşmiş olsa da Pjanic, Ghezzal, N'Koudou gibi takımın temel taşlarının eksik olması Kartal'ın istediği oyunu kurmasını engelliyor. Oğuzhan yorulana kadar iyi-kötü bir pas trafiği vardı. Sivasspor da orta alanda çok organize olamayınca Beşiktaş daha iyi oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Güven'in attığı müthiş gol ise bana göre her futbolcunun rüyalarını süsleyen cinstendi. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun vardı. Alex, Necip ve Gökhan girdi ama bir tek Necip bir şeyler yaptı, Alex henüz hazır değil, Gökhan ise fena!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Genç Rıdvan ters vuruşla kendi kalesine atınca moralman çökmek yerine hırs yaptı ve harika bir ortayla topu Güven'in kafasına nişanlayıp kendi kendini affetmiş oldu! Beşiktaş sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşarken bir yandan da dar zamanda kime güvenip, kime güvenemeyeceğini görmüş oldu. Güvenemeyeceği oyuncuların başında Kenan ve Gökhan geliyor. Allah bir daha Beşiktaş'ı bu ikiliye muhtaç etmesin inşallah…

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Biri ayakta duramıyor, tam bir etkisiz eleman yani Kenan! Diğeri daha feci, faydası yok zararı var! Ayağına gelen her topu, zor durumda olup olmadığına bakmaksızın en yakınındaki arkadaşına veriyor. Top sürdüğünü göremedik, pası, şutu yok…

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Bir çift lafım da hakeme var. Her temasa faul çalan, düşürene değil düşene baktığı için sürekli yanılan bir hakem… Mimikleri inanılmaz itici… Otoriteyi somurtmak sanıyor… Hakem falan değil bu Yaşar… Yabancı sorununu çözeriz, öyle ya da böyle futbolumuz da gelişir de bu hakem konusu bin yıl falan daha bizim peşimizi bırakmaz. VAR, AVAR yetmez, AVATAR gelse yetmez, Avatar!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - HAK YERİNİ BULDU

Ligde son iki maçta 5 puan bırakan, Ajax deplasmanından iyi mücadele etmesine rağmen puansız dönen Beşiktaş için, Sivasspor karşılaşması yara sarma mücadelesiydi. Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılırken maçı katletmeye gelen hakemi de yendi. Siyah-beyazlı renklere antipatisi her halinden belli olan Yaşar Kemal Uğurlu, Sivasspor'un 12. adamı gibiydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

90 dakika oyunca düdüğünü sürekli ev sahibi aleyhine çalan bu hakem arkadaşın Beşiktaş'ın bal gibi penaltısını görmezlikten gelmesi ve ağır bir kararla Sergen Yalçın'ı oyundan atması rezalet ötesiydi. Dünkü maçın yıldızı hiç şüphesiz; iki harika gole imza atan Güven Yalçın'dı. Güven'in yarım voleyle attığı ilk gol uzun yıllarca unutulmayacak güzellikteydi. Oyundan atılsa da Sergen Yalçın'ın maçın 67. dakikasında Gökhan, Alex, ve Necip'i oyuna sürme hamlesi maçın da kaderini değiştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Ersin kalesinde güven verirken, Josef yine sahanın en iyilerindendi. Genç Serdar yine göz doldururken gününde olan Rıdvan'ın kendi kalesine gol atması büyük şanssızlıktı. Genç Rıdvan'ın Güven'in ikinci golündeki asisti gecenin önemli güzelliklerinden biriydi. Kenan'ı ise hala bekliyoruz ama dünkü oyunu pek ışık vermedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Tribün cezaları nedeniyle dünkü maçı az bir taraftara oynamak zorunda kalması siyah-beyazlı takım için de ayrı bir dezavantajdı belki ama saha zeminin nispeten düzelmesi Beşiktaş'ın futbolunu güzelleştirdi. Beşiktaş dün önemli bir 3 puanı hanesine yazdırarak lige verilecek milli araya mutlu ve umutlu girdi. 90 dakikanın özetinde Beşiktaş kazandı ve hak yerini buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi'nin hakemle ilgili yaptığı uyarıların boşuna olmadığına dün 90 dakikayı izleyen herkes şahit oldu. Adana Demirsor maçında yaşananların ardından dünkü bariz hakem hataları kafalarda soru işareti bıraktı. Sivasspor dün çok iyi pas yaptı ama kırmızı-beyazlı takım ısırmıyor. Rıza hocanın takımı yaşanan ardı ardına sakatlıklardan belli ki kötü etkilenmiş.

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