BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Sivasspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - AVATAR GELSE! Ligin formda takımı Sivasspor karşısında Beşiktaş beklendiği gibi zorlandı. Bazı oyuncuları iyileşmiş olsa da Pjanic, Ghezzal, N'Koudou gibi takımın temel taşlarının eksik olması Kartal'ın istediği oyunu kurmasını engelliyor. Oğuzhan yorulana kadar iyi-kötü bir pas trafiği vardı. Sivasspor da orta alanda çok organize olamayınca Beşiktaş daha iyi oynadı.

Güven'in attığı müthiş gol ise bana göre her futbolcunun rüyalarını süsleyen cinstendi. İkinci yarıda daha dengeli bir oyun vardı. Alex, Necip ve Gökhan girdi ama bir tek Necip bir şeyler yaptı, Alex henüz hazır değil, Gökhan ise fena!