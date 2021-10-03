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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic'ten transfer itirafı! "Hayalim..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı Boşnak yıldız Miralem Pjanic, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha hayalinin İtalya'da oynamak olduğunu söylerken Beşiktaş'a dair de dikkat çeken sözler sarf etti.  (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 14:40
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic'ten transfer itirafı! "Hayalim..."

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Boşnak orta saha oyuncusu, İtalyan basınından La7'ye verdiği röportajda, flaş bir itirafta bulundu.

Transferine dair konuşan Pjanici, "Türk futbolu beni şaşırttı. Çok memnunum diyebilirim. Hayalim, çok özlediğim İtalya'ya dönmekti ama şunda gerçekten olayların akışından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar tüm kulvarlarda toplam 5 maça çıkan 31 yaşındaki Pjanic, 3 asiste imzasını attı.

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