BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic'ten transfer itirafı! "Hayalim..."

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Boşnak orta saha oyuncusu, İtalyan basınından La7'ye verdiği röportajda, flaş bir itirafta bulundu.

Transferine dair konuşan Pjanici, "Türk futbolu beni şaşırttı. Çok memnunum diyebilirim. Hayalim, çok özlediğim İtalya'ya dönmekti ama şunda gerçekten olayların akışından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı formayla şu ana kadar tüm kulvarlarda toplam 5 maça çıkan 31 yaşındaki Pjanic, 3 asiste imzasını attı.