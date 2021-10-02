Sivasspor için karşı açıklama

Beşiktaş Kulübü, Sivasspor'un gün içerisinde yaptığı açıklama üzerine bir bildiri yayınladı: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Hollanda'da basın mensuplarıyla yapmış olduğu sohbette, Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ifade edilenlerin aksine sezon başından beri Futbol A Takımımızın, hatta Süper Lig'de mücadele eden diğer rakiplerimizin de hatalı hakem kararları nedeniyle yaşanan mağduriyetleri dile getirmiştir. Ne rakibimiz Sivasspor Kulübü'nün, ne de ilgili maçta görev yapacak hakemlerin ismi hiçbir şekilde geçmemiştir."