BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın güvencesi Vodafone Park! Giriş var çıkış yok

Süper Lig'deki son 2 maçında sahasında Adana Demirspor'la berabere kalıp deplasmanda Altay'a yenilen Beşiktaş, bugün Sivasspor'u konuk edecek.
Yaşanan sakatlıklardan dolayı büyük çeken siyah-beyazlılar, Yiğidolar'ı mağlup ederek milli araya moralli girmenin peşinde. Kartal'da zorlu maçta en büyük güvencelerden birisi de Vodafone Park olacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde iç sahada 31 maça çıkan siyah-beyazlılar, 22 galibiyet alırken 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Kartal böylece sahasında yüzde 70 kazanma oranı yakaladı. Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'ta Sergen Yalçın yönetiminde sadece bir kez üst üste 2 maç puan kaybı yaşadı. Geçen sezonun 2. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 4. hafta yine evinde Gençlerbirliği'ne mağlup olmuştu. Kara Kartallar, bunun dışında ise üst üste 2 maç puan kaybı yaşamadı.
SERGEN YALÇIN'IN İÇ SAHA KARNESİ
2019-2020
7 maç
5 galibiyet
1 beraberlik
1 mağlubiyet
2020-2021
20 maç
14 galibiyet
3 beraberlik
3 mağlubiyet
2021-2022
4 maç
3 galibiyet
1 beraberlik