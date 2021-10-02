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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması: Büyük olmak bunu gerektirir

Son dakika Beşiktaş spor haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Demirgrup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik patron Sergen Yalçın, Sivas maçı konuşmasını yaptı: Kadro olarak zorda olmamız nedeniyle kötü sonuçlar aldık ama yine de büyük takım olmak her şartta, zorlu durumda kazanmayı gerektirir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması: Büyük olmak bunu gerektirir

Sergen Yalçın, dünkü idman sonrası kısa bir toplantıyla oyuncularına motivasyon konuşması yaptı. Yalçın'ın, "Hem lig hem Avrupa'da arka arkaya yenilgiler aldık ancak bunun nedenini hepimiz biliyoruz. Fakat yine de büyük takım olmak her şartta, zorlu durumda kazanmayı gerektirir. Beşiktaş forması giyen hiçbir oyuncu sebepsiz yere burada değildir. Eksiklerimiz olsa da elinizden geleni yapacağınızı biliyorum. Kötü gidişi sonlandırmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Yalçın'ın ayrıca "Ajax karşısında gösterdiğiniz mücadele çok iyiydi. Bunu tekrarlamanızı istiyorum. Biliyorum yorgunsunuz ama İlerleyen haftalarda dinlenme şansı yakalayacaksınız" sözleriyle oyuncula motive ettiği gelen haberler arasında.

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