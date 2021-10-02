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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın başı sakatlıklarla dertte. Tam kadro olduğunda da yabancı sınırlaması nedeniyle ilk 11 çıkarmakta zorlanan Kartal, hem kadro rotasyonuna dahil olacak hem de yerli statüsünde olacak bir isim için arayışlara geçmişti. Beşiktaş, bu doğrultuda eski yıldızı Cenk Tosun'u yeniden gündemine aldı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi!

Bu sezon yerli futbolcu rotasyonunda yaşadığı sıkıntı sonrası ara tranfser çalışmalarına sessiz bir şekilde başlayan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri yükseliyor.

Yönetim geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Siyah Beyazlı formayı giyen milli futbolcu için yeniden düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon Erzurum deplasmanında çok ağır bir sakatlık geçiren yıldız futbolcunun ekim ayı ortasında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Takvim'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, ocak ayına kadar forma iyi bir form grafiği yakalaması durumunda Everton kulübü ile temasa geçmeyi planlıyor.

Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a satılmıştı.

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