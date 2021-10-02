Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ- lyon bombası sonrası flaş Ersin Destanoğlu kararı! Yeni imza...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- lyon bombası sonrası flaş Ersin Destanoğlu kararı! Yeni imza...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sezon başında Nice'in Ersin Destanoğlu için yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi reddeden Beşiktaş yönetimi fiyatı 10 milyon Euro olarak belirlemişti... Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçına, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un scout ekibi gelmişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transferin gözdesi olan Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 11:02
BEŞİKTAŞ HABERLERİ- lyon bombası sonrası flaş Ersin Destanoğlu kararı! Yeni imza...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynadığı maçta Ersin Destanoğlu dikkat çeken isim olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- lyon bombası sonrası flaş Ersin Destanoğlu kararı! Yeni imza...

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen oldukça sakin görüntüsüyle takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunan Ersin Destanoğlu, performansıyla da beğeni toplamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- lyon bombası sonrası flaş Ersin Destanoğlu kararı! Yeni imza...

Sezon başında Nice'in Ersin Destanoğlu için yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi reddeden Beşiktaş yönetimi fiyatı 10 milyon Euro olarak belirlemişti... Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçına, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un scout ekibi gelmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- lyon bombası sonrası flaş Ersin Destanoğlu kararı! Yeni imza...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transferin gözdesi olan Ersin Destanoğlu'nun maaşına zam yapma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ- lyon bombası sonrası flaş Ersin Destanoğlu kararı! Yeni imza...

Daha önce 10 milyon Euro istenen Ersin hali hazırda 2001 ve sonrası doğumlu kaleciler arasında Shakhtar'ın file bekçisi Trubin'den sonra dünyanın en pahalı ikinci ismi olarak kabul ediliyor.

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