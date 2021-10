Son dönemdeki performansı ile beğeni toplayan Rıdvan Yılmaz, "Bundan sonra da elimden geleni yaparak hem camiayı hem de Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyorum. Bu meslek, her gün daha iyi olmayı gerektiriyor. Ben de her gün daha iyi olmak için elimden geleni yapıyorum" dedi. Genç sol bek, Şenol Güneş'in kendisi için çok değerli bir hoca olduğunu da sözlerine ekledi.