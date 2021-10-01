BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

Katalan ekibi Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın koltuğu sallanıyor. Hollandalı teknik direktör ile ilgili gazeteci Achraf Ben Ayad'ın yaptığı paylaşımı Miralem Pjanic de beğendi. Detaylar haberde...
Katalan ekibi Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın koltuğu sallanıyor. Hollandalı teknik direktör ile ilgili gazeteci Achraf Ben Ayad'ın yaptığı paylaşımı Miralem Pjanic de beğendi. Detaylar haberde...
KOEMAN ELEŞTİRİLERİNE DESTEK
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Benfica'ya 3-0 kaybetti. Bu maç sonrasında ünlü gazetecilerden Achraf Ben Ayad, Koeman için, "Teşekkürler ve hoşçakalın. Bu uygulanması gereken en küçük karar" ifadesini kullandı.
"ESKİ HOCASINA KİN BESLİYOR"
Söz konusu paylaşımı şu anda Beşiktaş forması giyen Pjanic'in de beğenmesi İspanya'da yankı uyandırdı. Onzemondial, Pjanic'in bu beğesinin ardından futbolcunun Koeman'a kin beslediği yorumunu yaptı. Haberde, "Bosnalı futbolcu eski hocasına kin besliyor gibi görünüyor" ifadesine yer verildi.
"TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMAYA ZORLANDI
Öte yandan İtalya'dan Calcio Mercato'da da bu beğeni haber oldu. Haberde, "Miralem Pjanic'in beğenisini alan bir mesaj. İkisi arasındaki ilişkilerin pek iyi olmadığı sır değil. Türkiye'ye transfer olmaya 'zorlanan' Bosnalı, Koeman'ın tercihleri sebebiyle oynama fırsatı yakalayamadı" denildi.
BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ NE DEMİŞTİ
Beşiktaş'ın asbaşkanlarından Emre Kocadağ, yıldız oyuncu Pjanic'in transfer süreciyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Sabah gazetesine verdiği röportajda Kocadağ şu ifadeleri kullanmıştı:
"Pjanic'i getirmek bizi de camiamızı da mutlu etti. Bu denli önemli bir ismi, uygun maliyetlerle getirmek kolay değildir. Barcelona'nın 60 milyon Euro bonservis ödediği çok ciddi rakamlar kazanan bir ismi, şartlarımıza uygun bir şekilde transfer ettik. Pjanic bize hiç zorluk çıkarmadı, aksine yardımcı oldu. Onun Beşiktaş'a gelme isteği ile bizim onu kadromuzda görme isteğimiz birleşince hiç zorluk yaşamadan transferi noktaladık."
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'ın bu sezonki en flaş transferi olan Pjanic, siyah-beyazlılarda 5 maçta 324 dakika süre aldı ve 2'si Süper 1'i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 3 asist yaptı. Futbolcunun şu anda sakatlığı bulunuyor ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.
KOEMAN PJANIC İÇİN NE DEMİŞTİ.
İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya konuşan Koeman, Pjanic'in kendisini oynatmamasını eleştirmesine, "Sanırım açıklamalarında yaşanan hayal kırıklığının da etkisi var. Bunu anlayabiliyorum. Ancak bizim oyun tarzımızı; toplu ve topsuz oyundaki anlayışlarımızı ele aldığımızda Pjanic, diğer orta saha oyuncularımızın gerisinde kaldı. Tüm mesele bu. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum" demişti.