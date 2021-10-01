BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

Öte yandan İtalya'dan Calcio Mercato'da da bu beğeni haber oldu. Haberde, " Miralem Pjanic 'in beğenisini alan bir mesaj. İkisi arasındaki ilişkilerin pek iyi olmadığı sır değil. Türkiye'ye transfer olmaya 'zorlanan' Bosnalı, Koeman'ın tercihleri sebebiyle oynama fırsatı yakalayamadı" denildi.

"Pjanic'i getirmek bizi de camiamızı da mutlu etti. Bu denli önemli bir ismi, uygun maliyetlerle getirmek kolay değildir. Barcelona'nın 60 milyon Euro bonservis ödediği çok ciddi rakamlar kazanan bir ismi, şartlarımıza uygun bir şekilde transfer ettik. Pjanic bize hiç zorluk çıkarmadı, aksine yardımcı oldu. Onun Beşiktaş'a gelme isteği ile bizim onu kadromuzda görme isteğimiz birleşince hiç zorluk yaşamadan transferi noktaladık."