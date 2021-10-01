Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

Son dakika Beşiktaş spor haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic İspanya'da yine gündem oldu. Bosna Hersekli futbolcunın, ünlü gazetecilerden Achraf Ben Ayad'ın, Koeman için yaptığı, "Teşekkürler ve hoşçakalın. Bu uygulanması gereken en küçük karar" paylaşımını beğenmesi olay oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 18:26
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

Katalan ekibi Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın koltuğu sallanıyor. Hollandalı teknik direktör ile ilgili gazeteci Achraf Ben Ayad'ın yaptığı paylaşımı Miralem Pjanic de beğendi. Detaylar haberde...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

KOEMAN ELEŞTİRİLERİNE DESTEK

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Benfica'ya 3-0 kaybetti. Bu maç sonrasında ünlü gazetecilerden Achraf Ben Ayad, Koeman için, "Teşekkürler ve hoşçakalın. Bu uygulanması gereken en küçük karar" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

"ESKİ HOCASINA KİN BESLİYOR"

Söz konusu paylaşımı şu anda Beşiktaş forması giyen Pjanic'in de beğenmesi İspanya'da yankı uyandırdı. Onzemondial, Pjanic'in bu beğesinin ardından futbolcunun Koeman'a kin beslediği yorumunu yaptı. Haberde, "Bosnalı futbolcu eski hocasına kin besliyor gibi görünüyor" ifadesine yer verildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

"TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMAYA ZORLANDI

Öte yandan İtalya'dan Calcio Mercato'da da bu beğeni haber oldu. Haberde, "Miralem Pjanic'in beğenisini alan bir mesaj. İkisi arasındaki ilişkilerin pek iyi olmadığı sır değil. Türkiye'ye transfer olmaya 'zorlanan' Bosnalı, Koeman'ın tercihleri sebebiyle oynama fırsatı yakalayamadı" denildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ NE DEMİŞTİ

Beşiktaş'ın asbaşkanlarından Emre Kocadağ, yıldız oyuncu Pjanic'in transfer süreciyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Sabah gazetesine verdiği röportajda Kocadağ şu ifadeleri kullanmıştı:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

"Pjanic'i getirmek bizi de camiamızı da mutlu etti. Bu denli önemli bir ismi, uygun maliyetlerle getirmek kolay değildir. Barcelona'nın 60 milyon Euro bonservis ödediği çok ciddi rakamlar kazanan bir ismi, şartlarımıza uygun bir şekilde transfer ettik. Pjanic bize hiç zorluk çıkarmadı, aksine yardımcı oldu. Onun Beşiktaş'a gelme isteği ile bizim onu kadromuzda görme isteğimiz birleşince hiç zorluk yaşamadan transferi noktaladık."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın bu sezonki en flaş transferi olan Pjanic, siyah-beyazlılarda 5 maçta 324 dakika süre aldı ve 2'si Süper 1'i de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 3 asist yaptı. Futbolcunun şu anda sakatlığı bulunuyor ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanya'da gündem Miralem Pjanic! "Koeman'a kin besliyor"

KOEMAN PJANIC İÇİN NE DEMİŞTİ.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya konuşan Koeman, Pjanic'in kendisini oynatmamasını eleştirmesine, "Sanırım açıklamalarında yaşanan hayal kırıklığının da etkisi var. Bunu anlayabiliyorum. Ancak bizim oyun tarzımızı; toplu ve topsuz oyundaki anlayışlarımızı ele aldığımızda Pjanic, diğer orta saha oyuncularımızın gerisinde kaldı. Tüm mesele bu. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum" demişti.

SON DAKİKA