BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın oyuncularına seslendi! "Hepinizle gurur duyuyorum"

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan öğrencilerine övgü dolu sözler vardı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında futbolcularla kısa bir toplantı yapan Yalçın, "Hepinizle gurur duyuyorum. Verdiğiniz mücadeleyi çok beğendim. Kaybettiğimiz için üzülmemize gerek yok. Yıllardır bu seviyede oynamaya alışkın olan bir takıma karşı elinizden geleni yaptınız. Pozisyona girdiniz, attığımız gol iptal edildi ve herkes mücadeleden bir an olsun kopmadı. Eksiklerimiz de çoktu ama bu bahane değil. Görev alan herkes alkışı hak etti. Şimdi bu maçı unutmak zorundayız" dedi.