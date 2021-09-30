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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın oyuncularına seslendi! "Hepinizle gurur duyuyorum"

Son dakika spor haberi: Birçok eksikle Hollanda'ya giden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Öğrencilerine övgü dolu sözler sarf eden Yalçın, "Mağlubiyet için üzülmeye gerek yok. Elinizden geleni yaptınız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın oyuncularına seslendi! "Hepinizle gurur duyuyorum"
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Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan öğrencilerine övgü dolu sözler vardı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında futbolcularla kısa bir toplantı yapan Yalçın, "Hepinizle gurur duyuyorum. Verdiğiniz mücadeleyi çok beğendim. Kaybettiğimiz için üzülmemize gerek yok. Yıllardır bu seviyede oynamaya alışkın olan bir takıma karşı elinizden geleni yaptınız. Pozisyona girdiniz, attığımız gol iptal edildi ve herkes mücadeleden bir an olsun kopmadı. Eksiklerimiz de çoktu ama bu bahane değil. Görev alan herkes alkışı hak etti. Şimdi bu maçı unutmak zorundayız" dedi.

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