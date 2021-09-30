Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Michy Batshuayi.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Faycal Fajr, Pedro Henrique, Max Gradel, Yatabare.