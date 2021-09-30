BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'in Beşiktaş'tan talep ettiği rakam ortaya çıktı!

Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar 1.6 milyon euro maaşı olan Kanadalı yıldıza 1.8 milyon euro'dan 4 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

Ancak Larin'in 2.5 milyon euro'da direttiği öğrenildi. Genç forvete menajeri aracılığıyla birçok takımın ilgi gösterdiği ve bu nedenle Larin'in maaşına önemli bir zam istediği belirlendi. Ancak Başkan Çebi'nin 1.8 milyon euro'nun üzeirine çıkmayı düşünmediği, görüşmelerin sezon sonuna sarkabileceği ifade edildi.