BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden ötürü. O gol olmalıydı, iyi bir başlangıç olabilirdi bizim için. Elimizde olan oyuncularla elimizden geleni yaptık.

Ben hala takıma güveniyorum, hocamız da bize güveniyor. Hala şanmsımız olduğunu düşünüyorum. Milli ara sonrasında çok çalışarak arkadaşlarımızın da dönmesiyle tüm maçları galibiyetle tamamlamak istiyoruz.

"İHTİYACIM OLAN BEŞİKTAŞ'TI"

Beni menajerim aradı. N'Koudou'nun da burada olması benim için bir fırsattı. İkimizin de menajeri aynı. Bilmem gereken her şeyi anlattılar bana. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı.