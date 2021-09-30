BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"AJAX'A ATAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"
Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden ötürü. O gol olmalıydı, iyi bir başlangıç olabilirdi bizim için. Elimizde olan oyuncularla elimizden geleni yaptık.
"AJAX'A ATAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"
Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden ötürü. O gol olmalıydı, iyi bir başlangıç olabilirdi bizim için. Elimizde olan oyuncularla elimizden geleni yaptık.
"HALA ŞANSIMIZ VAR"
Ben hala takıma güveniyorum, hocamız da bize güveniyor. Hala şanmsımız olduğunu düşünüyorum. Milli ara sonrasında çok çalışarak arkadaşlarımızın da dönmesiyle tüm maçları galibiyetle tamamlamak istiyoruz.
"İHTİYACIM OLAN BEŞİKTAŞ'TI"
Beni menajerim aradı. N'Koudou'nun da burada olması benim için bir fırsattı. İkimizin de menajeri aynı. Bilmem gereken her şeyi anlattılar bana. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı.
"KARAR VERİRKEN ÇOK DÜŞÜNMEDİM"
Transfer sürecinde çok mesaj aldım, etrafımdaki herkes çok fazla mesaj aldı. O sevgi benim için büyüleyiciydi. Karar verirken çok da fazla düşünmedim
"İYİ FUTBOLCULARA SAHİP BİR LİG BURASI"
İyi bir lig, iyi futbolculara sahip bir lig burası. Onlara karşı bir mücadelede bulunmak da bizim için iyi bir durum tabii ki.
"SERGEN YALÇIN, HARİKA"
Sergen Yalçın'ın kalitesi, topa ilk dokunuşu harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu izlediğim videolarda belliydi.
"SERGEN HOCAM BANA GÜVENİYOR"
ok seviyorum kendisini, çok büyük bir karakter. Benden beklentileri var, bana güveniyor. Benden beklentileri olması çok hoş bir detay.
"BEN BÖYLE BİR SEVGİ GÖRMEDİM"
Burada çok sevgi gördüm. Aile ortamı var, herkes mutlu. Sadece bana değil her futbolcuya ilgi alaka var. Ben bu tarz bir sevgiyi, ilgi ve alakayı çok yerde görmedim. Bundan memnunum.
"HEDEFE ODAKLANDIM"
-Beşiktaş'ta kalmak ister mi?
Şu an düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Galip gelip, milli ara öncesi moral bulmak istiyoruz. Tamamen hedefe odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili sezon sonunda konuşuruz.
"HEPİMİZ İYİ HİSSEDİYORUZ"
Ben iyiyim, takımımız da iyi. Sağlık ekibimiz bizimle ilgileniyor. Hepimiz iyi hissediyoruz.
"MİLLİ ARADAN SONRA GEZERİM"
Boş zamanlarımda Call of Duty oynuyorum. Güzel bir şehir. Çok fazla gezme fırsatım olmadı, genelde evde geçiriyorum vaktimi. Burada sıkıntı trafik. Milli aradan sonra gezecek vakit bulabilirim.
"HERKES BENİ ANLIYOR"
Herkes beni anlıyor, biraz daha oynayıp, biraz daha zaman geçirmemiz lazım. Birkaç maç daha oynayınca daha iyi olacağız.