Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

Son dakika Beşiktaş spor haberleri: Beşiktaş'ın sezon sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu "Beşiktaş'ta kalmak ister misiniz?" sorusunu da yanıtladı. İşte Batshuayi'nin öne çıkan açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"AJAX'A ATAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden ötürü. O gol olmalıydı, iyi bir başlangıç olabilirdi bizim için. Elimizde olan oyuncularla elimizden geleni yaptık.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"HALA ŞANSIMIZ VAR"

Ben hala takıma güveniyorum, hocamız da bize güveniyor. Hala şanmsımız olduğunu düşünüyorum. Milli ara sonrasında çok çalışarak arkadaşlarımızın da dönmesiyle tüm maçları galibiyetle tamamlamak istiyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"İHTİYACIM OLAN BEŞİKTAŞ'TI"

Beni menajerim aradı. N'Koudou'nun da burada olması benim için bir fırsattı. İkimizin de menajeri aynı. Bilmem gereken her şeyi anlattılar bana. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"KARAR VERİRKEN ÇOK DÜŞÜNMEDİM"

Transfer sürecinde çok mesaj aldım, etrafımdaki herkes çok fazla mesaj aldı. O sevgi benim için büyüleyiciydi. Karar verirken çok da fazla düşünmedim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"İYİ FUTBOLCULARA SAHİP BİR LİG BURASI"

İyi bir lig, iyi futbolculara sahip bir lig burası. Onlara karşı bir mücadelede bulunmak da bizim için iyi bir durum tabii ki.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"SERGEN YALÇIN, HARİKA"

Sergen Yalçın'ın kalitesi, topa ilk dokunuşu harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu izlediğim videolarda belliydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"SERGEN HOCAM BANA GÜVENİYOR"

ok seviyorum kendisini, çok büyük bir karakter. Benden beklentileri var, bana güveniyor. Benden beklentileri olması çok hoş bir detay.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"BEN BÖYLE BİR SEVGİ GÖRMEDİM"

Burada çok sevgi gördüm. Aile ortamı var, herkes mutlu. Sadece bana değil her futbolcuya ilgi alaka var. Ben bu tarz bir sevgiyi, ilgi ve alakayı çok yerde görmedim. Bundan memnunum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"HEDEFE ODAKLANDIM"

-Beşiktaş'ta kalmak ister mi?

Şu an düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Galip gelip, milli ara öncesi moral bulmak istiyoruz. Tamamen hedefe odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili sezon sonunda konuşuruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"HEPİMİZ İYİ HİSSEDİYORUZ"

Ben iyiyim, takımımız da iyi. Sağlık ekibimiz bizimle ilgileniyor. Hepimiz iyi hissediyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"MİLLİ ARADAN SONRA GEZERİM"

Boş zamanlarımda Call of Duty oynuyorum. Güzel bir şehir. Çok fazla gezme fırsatım olmadı, genelde evde geçiriyorum vaktimi. Burada sıkıntı trafik. Milli aradan sonra gezecek vakit bulabilirim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"HERKES BENİ ANLIYOR"

Herkes beni anlıyor, biraz daha oynayıp, biraz daha zaman geçirmemiz lazım. Birkaç maç daha oynayınca daha iyi olacağız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi Beşiktaş'ta kalacak mı? Belçikalı yıldızdan flaş açıklama

"OYUNCAKLARIMI GETİRMEDİM"

Oyuncaklarımı buraya getirmedim. Buradaki tek oyuncağım futbol topu.

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