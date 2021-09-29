Haberler Beşiktaş SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş sözler! "Avrupa'ya transfer olabilir" (BJK spor haberi)

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş sözler! "Avrupa'ya transfer olabilir" (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah beyazlılarda performansıyla dikkat çeken siyah beyazlı yıldız, beğeni topladı. Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaşlı yıldız için, "Avrupa'ya transfer olabilir" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:18
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş sözler! "Avrupa'ya transfer olabilir" (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından eski futbolcu Nihat Kahveci, TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş sözler! "Avrupa'ya transfer olabilir" (BJK spor haberi)

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları:

Kenan Karaman'ın attığı gol, dünyanın her yerinde, halı sahada, kum sahada, her yerde gol! Ancak hakem Fransız ise duracaksın! Her şeye Fransızlar! Biz de öyle bir laf var ya, hakem de Fransız! Hakem kötü niyetli. Hata olabilir ama bu kötü niyet. Bu hakemin bizim takımlarımızla sıkıntısı var. Fransa'da 3 maç yönetmiş, Avrupa'da da Türkiye-Karadağ, Fenerbahçe-Helsinki ve Ajax-Beşiktaş maçlarında görev almış! Tesadüf!" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş sözler! "Avrupa'ya transfer olabilir" (BJK spor haberi)

ERSİN DESTANOĞLU SÖZLERİ

Ersin Destanoğlu fiyatını 2'ye 3'e katladı. Kurtarışlarıyla birilerinin dikkatini çekmiştir. Altay Bayındır, Uğurcan Çakır'ı konuştuk ama Ersin'i biraz unuttuk. Ümit Milli Takım'da da çok iyi performansları var. Ersin bazen basit hatalar yaptı, onlar göze battı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş sözler! "Avrupa'ya transfer olabilir" (BJK spor haberi)

"AVRUPA'YA TRANSFER OLABİLİR"

Kaleciler 90 dakika top tutsun, 91'de hatası konuşulur. Orası hata kaldırmıyor. Ancak Ersin'in özellikle bu sene performansı çok iyi, çok formda. Mert Günok transferinin bunda etkisi var. Ersin bu şekilde devam ederse, Avrupa'ya transfer olabilir.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den flaş sözler! "Avrupa'ya transfer olabilir" (BJK spor haberi)

İŞTE İSTATİSTİKLERİ:

5 Kurtarış
2 Hava Topu
15 İsabetli Pas
12 Uzun top

* Ortalama Puan: 7,3

SON DAKİKA