SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den transfer itirafı! Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ'IN HAKKI YENMEDİĞİ ZAMAN BEŞİKTAŞ ZATEN ŞAMPİYON OLACAK "Adana Demirspor maçında hakem demiş ki 'ben görmedim, VAR hakemine sordum temiz' dedi diyor. Hakem de görecek, VAR niye görmüyor. VAR 'gel pozisyona bak' diyebilir. VAR temiz deyince hakem gidip bakmıyor. VAR'a git, eğer pozisyonun başında faul varsa, o zaman faul ver ne varsa onu ver. Penaltıysa penaltı ver. Bizim önümüzün kesilmek istendiği bir görüş, ispat edemeyeceğimiz şeyleri söyleyemeyiz. Ben başka takımlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ın hakkını yemesinler yeter. Beşiktaş'ın hakkı yenmediği zaman Beşiktaş zaten şampiyon olacak. Adana Demirspor maçında Balotelli'nin yaptığı hareketlerden dolayı sonra resmi olarak özür dilemediler. Ben hiç bir şeklide futbolcuyu dikkate almam. Bizler resmi siteleri olan, resmi kurumlarız, özür dilenecekse bu şekilde resmi yapılır, yapılmadı. Baş sağlığı değil bu. Baş sağlığında telefon açarsınız dilersiniz, bu öyle bir şey değil."

YAYIN GELİRLERİ "Yayıncı kuruluşla kontratlarda yaptığınız hatalar yıllarca size zarar verir. Hata demeyelim ama bu kontratlar baştan eksik yapılmış. Bazı şeyler önemsenmemiş ama başınıza gelince sizin lehinize bir şey yok. Bu kontratlar daha sağlıklı yapılmalıydı. Kendi Süper Lig A.Ş'mizi kurmadıktan sonra bu yayın işleri daha çok sıkıntı olur. Bu işin zaman ihtiyacı var. Eğer, kulüpler (dört büyük kulüpler) kendi maçlarını yayınlamak isterse ve yayıncı kuruluşla sözleşme bitmeden hazırlıklarını yaparlar, sözleşme bitince ihaleye çıkmadan kendi dekoderlerini satarlar ve yayınlarlar ama bu hemen ve bugün karar verilecek bir şey değil. Bir yıl sonrası için bugünden bir karar alabilirsiniz. Federasyon başkanlığını hiç bir şekilde düşünmüyorum. Şu anda bir başkanımız var zaten."