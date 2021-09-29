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Şanssız Batsman

Beşiktaş'ın hücumda güvendiği isim Michy Batshuayi büyük şanssızlık yaşadı. Dakikalar 10'u gösterirken Kenan Karaman meşin yuvarlağı Belçikalı forvete aktardı. Batsman çaprazdan mükemmel bir vuruş gerçekleştirdi. Kaleciyi geçen top yan direkten geri geldi. Batshuayi bu pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Şanssız Batsman
Beşiktaş'ın hücumda güvendiği isim Michy Batshuayi büyük şanssızlık yaşadı. Dakikalar 10'u gösterirken Kenan Karaman meşin yuvarlağı Belçikalı forvete aktardı. Batsman çaprazdan mükemmel bir vuruş gerçekleştirdi. Kaleciyi geçen top yan direkten geri geldi. Batshuayi bu pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.
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