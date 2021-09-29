Mücadele iyiydi

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı sonrası ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Güç olarak orantısız bir mücadeleye çıktıklarının altını çizen siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Sıkıntılı, yetersiz bir kadroyla oynadık. Ajax gibi yüksek tempolu oynayan bir takıma karşı yedek kulübesinde bile neredeyse yok denecek kadar az oyuncuyla çıktık. Buna rağmen iyi mücadele ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar" dedi.



LİGE DÖNECEĞİZ

Siyah-beyazlı hoca, bu karşılaşmanın artık geride kaldığını sözlerine ekledi. Yalçın, Süper Lig'de oynayacakları Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirdi. Usta hoca "Bu maça takılıp kalmanın anlamı yok. Zaten dürüst olmak gerekirse fazla bir beklentimiz yoktu. Artık lige döneceğiz. Ligde yaşadığımız kayıplarızı kahatmak için mücadele edeceğiz. Burada bizi destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyorum" dedi.