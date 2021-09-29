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Scoutlar Ajax Beşiktaş maçında Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'na hayran kaldılar!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C grubu ikinci maçında oynanan Ajax - Beşiktaş karşılaşmasına scout akını vardı. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen scout ekipleri siyah-beyazlı ekibin genç oyuncuları Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nu çok beğendi.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Ajax'a konuk olduğu mücadelede scoutlar genç oyuncuları izledi. Gözler siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın üzerindeydi. Kartal'daki birçok eksiğe rağmen iki oyuncu pefrormanslarıyla bir kez daha beğenildi. Ersin Destanoğlu ile sezon başında Fransız ekipleri ilgilenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Genç eldiven, Ajax'ın hakim oynadığı maçta kurtarışlarıyla dikkat çekti. Yediği gollerde yapacağı bir şey yoktu. Rıdvan Yılmaz da Umut Meraş'ın önünde, orta sahanın solunda oynadı. Genç futbolcu bu bölgenin ayakta kalan ismi olmayı başardı.