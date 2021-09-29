BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Ajax-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Özellikle mücadelenin İkinci yarısında Beşiktaş'ın başa başa yakın bir mücadele etme gayreti alkışa değerdi. Hakem Bastien bal gibi golümüzü iptal etmesi gecenin rezaletiydi. Şampiyonlar Ligi dünyanın en zor futbol turnuvası. Burada yer almak güzel ve her şey daha bitmedi. Daha yeni başlıyor.
TURGAY DEMİR - HER ŞEYE RAĞMEN!
Beşiktaş'ın eksiklerini ad ve soyadlarıyla yazmaya kalksam köşe dolar, o derece… Buna karşılık Ajax tam kadro ve deplasmandasınız… Yedeğin yedeğiyle sahaya çıkan bir Beşiktaş ve ideal onbiriyle sahada olan Hollanda'nın güçlü temsilcisi Ajax. Hollanda futboludur diyerek küçümseyenler olabilir, onlara hatırlatmakta fayda var; Milli Takım altı gol yedi Hollanda'dan, PSV ise Galatasaray'a iki maçta yedi gol attı!.. Üstelik Beşiktaş gibi 10-12 eksikleri de yoktu!
Mevcut şartlarda Sergen hoca çıkarabileceği en iyi kadroyu çıkardı. Sol tarafımızı iki savunmacıyla sağlama almak istedi, sağ kanadı da Roiser ve Kenan'la kullanıp kapatmak istedi. Orta alanda, savunmamızın göbeğinde yapacak bir şey yoktu, olanlar oynadı… İlk kez bir araya gelen oyuncu topluluğunu bir çok hata yapması normal. Bir maçta takım haline gelmelerini bekleyemezsiniz.